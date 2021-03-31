Son dakika haber! Terasında çalıştığı 2 katlı binadan düşüp öldü
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Son dakika haber! Terasında çalıştığı 2 katlı binadan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat ŞAHBAZ - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Terasında çalıştığı 2 katlı binadan düşüp öldü

Son dakika gündem haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, tadilat yaptığı 2 katlı binanın terasından düşen Veli Erol (56), yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, tadilat yaptığı 2 katlı binanın terasından düşen Veli Erol (56), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Emirdağ ilçesinin İncili Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın terasında tadilat yapan Veli Erol, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, duvara çarptı. Veli Erol, yıkılan duvarla birlikte alt kattaki balkona, ardından da asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan Veli Erol için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği Veli Erol, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Veli Erol kurtarılamadı.Veli Erol'un cenazesi otopsi için morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


- Afyonkarahisar
Son dakika haber! Terasında çalıştığı 2 katlı binadan düşüp öldü
Son dakika haber! Terasında çalıştığı 2 katlı binadan düşüp öldü
Son dakika haber! Terasında çalıştığı 2 katlı binadan düşüp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat ŞAHBAZ

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