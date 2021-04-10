Son dakika haber | Tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli" yeniden yapıldı
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Son dakika haber | Tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli" yeniden yapıldı

İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli" yeniden yapıldı Hatay'ın simgesel figürüne zarar verenlere tepki gösteren esnaf, "Memleketimizin değerlerine sahip çıkalım" çağrısı yaptı Hatay'ın eşsiz lezzeti künefeyi tanıtmak amacıyla Asi nehri kenarındaki Köprü başına yapılan Künefeci Heykeli'nin...

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Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı

Tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli" yeniden yapıldı

Hatay'ın simgesel figürüne zarar verenlere tepki gösteren esnaf, "Memleketimizin değerlerine sahip çıkalım" çağrısı yaptı

HATAY - Hatay'ın eşsiz lezzeti künefeyi tanıtmak amacıyla Asi nehri kenarındaki Köprü başına yapılan Künefeci Heykeli'nin tepsisinin çalınması üzerine yapılan çalışma sonucu heykel yeniden orjinal haline getirildi.

Hatay'ın tanıtımı amacıyla merkez ilçesi Antakya'da Asi Nehri yanındaki Köprü başına konulan Künefeci heykeli bu zamana kadar birçok kez yıkılıp, çalındı. Özellikle çevredeki esnafların çok sevdiği heykel, dün itibarıyla tekrar eski yerine inşa edildi. Esnafın tek beklentisi bu heykelin bir daha zarar görmemesi oldu.

Çevrede uzun zamandır milli piyango satan bir esnaf, "Geçen yıl bu heykeli yapmışlardı ancak bilmediğimiz kişiler tarafından tepsiyi çalmışlardı. Emniyet güçlerimiz 1-2 gün çalışma yapıp tepsiyi getirdiler ve bu sefer yeniden inşa edip tekrardan eski yerine kazandırdılar. Yine çalabilirler ama bu sefer takibini yapıyorlar, memleketimizde her şeye olduğu gibi buna da sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli' yeniden yapıldı
Son dakika haber | Tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli' yeniden yapıldı
Son dakika haber | Tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli' yeniden yapıldı
Son dakika haber | Tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli' yeniden yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU

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