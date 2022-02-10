Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada - Haberler
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Talihsiz kadın, telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! O anlar anbean kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de konuştuğu sırada kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçan M.Ü.Ö., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi üzerinde konuştuğu sırada elindeki cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, görüntülerden olayın faili M.Ü.Ö.'yü tespit etti.

TELEFONLA BİRLİKTE YAKALANDI

M.Ü.Ö. çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaldırımda yürüyen genç kadının yanına yaklaşan şüpheli, bir anda telefonu alarak kaçıyor. Genç kadın ise yakalamak için arkasından koşuyor.

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mezitli, Kapkaç, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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