Son dakika haber | Tekirdağ'da sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü
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Son dakika haber | Tekirdağ'da sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü

02.12.2020 00:12 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:16
Son dakika haber | Tekirdağ'da sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü

Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı Tunahan Karakoç, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı Tunahan Karakoç, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede  yaşamını yitirdi. Karakoç'a çarpıp kaçan sürücü E.Z., Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Kaza, gece saatlerinde Çorlu- Çerkezköy yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Tunahan Karakoç'a,  E.Z. yönetimindeki 59 JG 311 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karakoç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunahan Karakoç'u Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise Karakoç'a çarpıp kaçan sürücüyü tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Karakoç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.Z.'nin ise bir süre sonra Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde Karakoç'a ait olduğu tahmin edilen kıyafetleri toplayıp inceleme yaptı. Gözaltına alınan E.Z.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Son dakika haber | Tekirdağ'da sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü
Son dakika haber | Tekirdağ'da sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü
Son dakika haber | Tekirdağ'da sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü
Son dakika haber | Tekirdağ'da sürücünün çarpıp kaçtığı yaya öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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