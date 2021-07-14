Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
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Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya müdahale için giden bekçilere silahlı saldırı düzenlendi.

Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya müdahale için giden bekçilere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bekçilerden biri şehit olurken diğeri ise yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karadeniz Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçilere silahla saldırı ile karşılık verildi. Olayda kavgaya karışan bir kişi, pompalı tüfekle bekçilere ateş etti. Yaralanan 2 bekçi kısa sürede hastaneye kaldırılırken hastanede tedavi altında alınan bekçilerden Gökşen Koşal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Yaralı Bekçi Fırat Doğan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Acı haberi duyan bekçilerin arkadaşları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili 1 kişi yakalandı

Bekçilere silahlı saldırının ardından olayla ilgisi olan bir kişi özel harekat destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı N.S. zırhlı polis aracı ile hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç'ta hastaneye geldi.

Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 bekçi yaralı - Haberler
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