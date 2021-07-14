TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
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TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polis ekipleri, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında yüzen gençleri uyardıktan sonra ekip aracıyla alıp, havuza götürdü.

ADANA'da polis ekipleri, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında yüzen gençleri uyardıktan sonra ekip aracıyla alıp, havuza götürdü.

Kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkınca çocuklar ve gençler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için yine kendilerini sulama kanalına attı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak, yüzen gençler, suya atlarken tehlikeli hareketler de yaptı. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında gençlerin yüzdüğünü haber alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Sulama kanalına gelen polis, gençleri sudan çıkardı. Gençlerden sulama kanalına girmeyecekleri sözünü alan polis, ekip aracına bindirerek, yakındaki havuza götürdü. Havuza girerek serinleyen gençler ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Havuza götürülen gençlerden Ferhat Biterge (17), 'Kanal daha zevkliydi, orada yüzüyorduk. Polisler bizi uyardı, biz de söz verdik. Bundan sonra havuzda yüzeceğiz' diye konuştu.

TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ
TEHLİKELİ SERİNLİĞİ SONLANDIRAN POLİS, GENÇLERİ HAVUZA GÖTÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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