Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
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Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | 3. Sayfa

Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet kavşağından Yeni Mahalle istikametine giden Mehmet Derin yönetimindeki 43 UY 904 plakalı otomobil ile sanayiden çevre yoluna çıkan Sedat Küçük idaresindeki 43 U 8640 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sedat Küçük yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağı arkadaşı tarafından bulunarak 112 Acil servis aracına yetiştirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu
Yaralı motosiklet sürücüsünün kopan parmağını arkadaşı buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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