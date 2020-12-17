Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
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Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü

17.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:45
Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü

Bir son dakika haberine göre MARDİN'in Derik ilçesi kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında, otlamaya çıkarılan Şeyhmus Sever'e (63) ait 30 küçükbaştan 15'i tarlaya bırakılan 1 torba gübreyi yedikten sonra öldü.

MARDİN'in Derik ilçesi kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında, otlamaya çıkarılan Şeyhmus Sever'e (63) ait 30 küçükbaştan 15'i tarlaya bırakılan 1 torba gübreyi yedikten sonra öldü. Veteriner Hekim Cemal Çeviren, hayvanların mısır tarlasına bırakılan üre gübresinden yediğini belirterek, "Bir hayvanın 20 gramdan fazla üre alması sonucunda kesinlikle zehirlenme söz konusu olur. Özellikle meraların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve orada gübre olup olmadığına bakıldıktan sonra hayvanların meraya salınması lazım" dedi.

Derik ilçesi kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında hayvancılıkla geçimini sağlayan Şeyhmus Sever, pazar günü, 30 küçükbaşını otlatmaya çıkardı. Tarlada unutulan bir torba gübreden de yiyen hayvanlardan 15'i zehirlenerek öldü. Hastalanan 5 tanesinin de ölüm riski bulunuyor. 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve yaklaşık 40 bin TL zararı olduğunu belirten Şeyhmus Sever, "Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günüydü. Kuzuları, koyunları otlamaya bıraktık. Gübreyi yediler. 15 tane öldü, 5 tanesi de hasta oldu. Onların nöbetini tutuyoruz. Jandarmaya ve Tarım ilçe Müdürlüğü'ne haber verdik. Gelip baktılar. Mağdur olduk" diye konuştu.

ÖLEN KUZUSUNA AĞLADIKüçükbaşlarını kaybeden ve ahırda yeni ölmüş olan kuzusunun yanında ağlayan Şükriye Sever (59) ise 11 çocuk sahibi olduğunu ve herhangi bir destek almadan hayvancılıkla geçindiklerini ifade ederek, "Koyunum öldükten sonra yavrusu da ölü doğdu. Otlamaya gübrenin üstüne gittiler, öldüler. Mağduruz. Gördüğünüz gibi yavru kuzu da biraz önce öldü" dedi.  'MERAYI KONTROL EDİP HAYVANLARI ÖYLE SALMAK LAZIM'

Hayvanlara ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Cemal Çeviren de hayvanların yarım torbaya yakın üre gübresini yediklerini tespit ettiğini vurgulayarak, "Fazla miktarda yedikleri için zehirlenme ve ardından solunum güçlüğü sonucu ölümleri gerçekleşmiştir. Bir hayvanın 20 gramdan fazla üre almasıyla kesinlikle zehirlenme söz konusu olur. Büyük çaplı telefatlar şekillenir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Özellikle meraların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve orada gübrenin olup olmadığına dikkat ettikten sonra hayvanları meraya salmaları lazım."


Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü
Son dakika haber... Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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