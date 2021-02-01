Son dakika haber | Tarla yolunda ölü bulunan 4 gençten Muharrem Zengin'in cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi... Cenaze töreninden görüntüler Muharrem Zengin'in evinin önünde helallik alınması Anne Birgül Zengin ve yakınlarının ağıtları Anne Birgül Zengin'in konuşmaları Cenaze namazı ve imamın konuşması Cenaze namazından sonra tabutun taşınması MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolunda ölü bulunan...

Cenaze töreninden görüntüler

Muharrem Zengin'in evinin önünde helallik alınması

Anne Birgül Zengin ve yakınlarının ağıtları

Anne Birgül Zengin'in konuşmaları

Cenaze namazı ve imamın konuşması

Cenaze namazından sonra tabutun taşınması MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolunda ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin'in cenazesi, ilçeye bağlı Kestelli Mahallesinde toprağa verildi. Anne Birgül Zengin ile baba Suat Zengin, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır