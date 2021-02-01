Son dakika haber | Tarla yolunda ölü bulunan 4 gençten Muharrem Zengin'in cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberi... Cenaze töreninden görüntüler Muharrem Zengin'in evinin önünde helallik alınması Anne Birgül Zengin ve yakınlarının ağıtları Anne Birgül Zengin'in konuşmaları Cenaze namazı ve imamın konuşması Cenaze namazından sonra tabutun taşınması MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolunda ölü bulunan...
Cenaze töreninden görüntüler
Muharrem Zengin'in evinin önünde helallik alınması
Anne Birgül Zengin ve yakınlarının ağıtları
Anne Birgül Zengin'in konuşmaları
Cenaze namazı ve imamın konuşması
Cenaze namazından sonra tabutun taşınması MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolunda ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin'in cenazesi, ilçeye bağlı Kestelli Mahallesinde toprağa verildi. Anne Birgül Zengin ile baba Suat Zengin, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır