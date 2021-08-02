Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Günlerdir süren orman yangınları Türkiye'nin ciğerlerini yakarken Bakan Pakdemirli, devam eden yangınları paylaştı. Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan paylaştığı tabloya göre; son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken 3 ildeki 7 yangın da devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı.

7 YANGIN DEVAM EDİYOR

Buna göre; Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen 14 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde yaşanan 10 yangından 4'ü ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 yangın devam ediyor. Ayrıca, son 5 gün içerisinde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde 7 yangın devam ediyor.

"ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı