Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
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Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Günlerdir süren orman yangınları Türkiye'nin ciğerlerini yakarken Bakan Pakdemirli, devam eden yangınları paylaştı. Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan paylaştığı tabloya göre; son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken 3 ildeki 7 yangın da devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı.

7 YANGIN DEVAM EDİYOR

Buna göre; Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen 14 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde yaşanan 10 yangından 4'ü ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 yangın devam ediyor. Ayrıca, son 5 gün içerisinde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde 7 yangın devam ediyor.

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor

"ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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