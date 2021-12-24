Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı - Haberler
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uçakla iniş gerçekleştirdiği Zonguldak Havalimanı'nda Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve il protokolü tarafından karşılandı.

ZONGULDAK (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uçakla iniş gerçekleştirdiği Zonguldak Havalimanı'nda Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve il protokolü tarafından karşılandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden Alt Yapı Çalışmaları için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede incelemelerde bulunuldu. 2016 yılında TDİ (Sera) OSB projesine başlanarak 2021 mali yılı yatırım programına alınan ve çalışmalara başlanan Sera OSB'yi inceleyen Bakan Pakdemirli, Zonguldak'a hareket etti. - ZONGULDAK

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli protokol tarafından karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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