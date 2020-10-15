Son dakika haber! Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu
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Son dakika haber! Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu

15.10.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:29
Son dakika haber! Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu

Son dakika haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde taksici ile kadın müşterisi arasındaki ilginç tartışma araya polisin girmesiyle son buldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde taksici ile kadın müşterisi arasındaki ilginç tartışma araya polisin girmesiyle son buldu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen bir taksici ile kadın müşterisi arasında Kuşadası Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak'ta saat 20.00 sıralarında tartışma çıktı. Taksici, kadın müşterisi ile Kuşadası'na gelmek üzere 130 lira karşılığında anlaştıklarını ancak belirtilen adrese geldiklerinde müşterinin, éTaksi ücretini Selçuk'ta verdiğim adresten al" dediğini ileri sürdü. Kadın müşteri ise taksi şoförünün kendisini tartakladığını, darp ettiğini iddia ederek, "Beni neden dövdün? Bana neden vurdun" diye ağlamaya başladı. Taksici ile kadın müşterisi arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin araya girmesiyle iki taraf da sakinleşerek, birbirlerinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı. - AYDIN

Son dakika haber! Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu
Son dakika haber! Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu
Son dakika haber! Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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