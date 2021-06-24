Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Taksi şoförünü öldürüp olay yerinden kaçan şahısı arama çalışmaları devam ediyor Adana'da taksi şoförlüğü yapan bir kişi tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Taksi şoförünü öldürüp olay yerinden kaçan şahısı arama çalışmaları devam ediyor

ADANA - Adana'da taksi şoförlüğü yapan bir kişi tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, taksi şoförünün müşterisi olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan Fazıl Yoğun (47), kimliği belirlenemeyen bir kişiye tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi, Fazıl Yoğun'a tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli şahıs bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fazıl Yoğun'u özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fazıl Yoğun'un vurulduğu bölgede kullandığı taksiye rastlamayan polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin öldürdüğü kişinin taksisiyle kaçıp kaçmadığını araştırıyor. Polis'in şüpheliyi yakalama çalışması da devam ediyor.

Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye 'Eşyalarımı almayın' notu kaldı
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 01:11:17. #1.13#

title