Son dakika haber | Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı

18.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:22
Son dakika haber | Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı

Son dakika haber... GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Özbey (52) yaralandı, yanındaki oğlu Burak Özbey (14) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Özbey (52) yaralandı, yanındaki oğlu Burak Özbey (14) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gelen Ahmet Özbey (52) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazada Ahmet Özbey yaralanırken, yanındaki oğlu Burak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Özbey, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burak Özbey'in cansız bedeni ise güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Son dakika haber | Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı
Son dakika haber | Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:25:06. #1.14#
title