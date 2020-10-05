Suriyeli sahte polislerden turistlerin evine baskın: Paralarını ve değerli eşyalarını gasbettiler
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Suriyeli sahte polislerden turistlerin evine baskın: Paralarını ve değerli eşyalarını gasbettiler

05.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:37

Mersin'de, kendilerini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu 5 şahıs, kente tatil için gelen yabancı uyruklu 6 kişinin para ve cep telefonlarını gasbetti. Tatilcilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, sahte polisleri yakaladı.

Mersin'e tatil için gelen Irak uyruklu 4 turist Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'nde kiraladıkları evde, daha önceden tanıdıkları Suriye uyruklu N.M. ve D.R. ile birlikte kalmaya başladı. Irak ve Suriyeliler evde oturdukları sırada kendilerini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu 1'i kadın 4 kişi kapıyı çaldı.

UYUŞTURUCU BASKINI SÜSÜ VERDİLER

Kapının açılmasıyla, üzerinde polis yazan kart gösteren Suriyeliler, "Evde uyuşturucu hap saklıyorsunuz" diyerek evde bulunanları ayrı ayrı odalara alıp, üst araması yaptı. Tatilcilerin üzerinde bulunan 4 cep telefonu, 2 tablet, 350 euro, bin 750 dolar, bin 250 lira ve 2 gümüş yüzüğü alan şüpheliler, evden ayrıldıktan sonra beyaz renkli bir araca binip, kayıplara karıştı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne giden Irak ve Suriyeli tatilciler, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler soruşturmayı çok yönlü sürdürerek, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler olayda kullanılan aracı plakasını tespit edilerek, takibe aldı. Ekipler, aracı merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi civarında terk edilmiş halde bulundu.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Bölgede araştırma yapan ekipler, karı koca olan Suriye uyruklu A.U. ile H.A. ve onlara yardım eden A.A.'yı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin araç ve evlerinde yaptıkları aramada, çalınan malzemeleri ele geçirerek sahiplerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan A.U. ve H.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karışan 1 kişinin de yakalanması için soruşturma sürüyor.

Suriyeli sahte polislerden turistlerin evine baskın: Paralarını ve değerli eşyalarını gasbettiler
Suriyeli sahte polislerden turistlerin evine baskın: Paralarını ve değerli eşyalarını gasbettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 10:36:54. #1.15#
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