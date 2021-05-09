Son dakika haber: Suriye'de rejime ait petrol rafinerisinde yangın
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Son dakika haber: Suriye'de rejime ait petrol rafinerisinde yangın

Son dakika haber: Suriye'de rejime ait petrol rafinerisinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Suriye'nin Humus ilinde Esad rejimine ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Suriye'nin Humus ilinde Esad rejimine ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Suriye'nin batısında bulunan Humus ilinde Beşar Esad rejimine ait bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek olay yerine intikal etti. Humus Rafinerisi Müdürü Süleyman Muhammed Hawl yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, olayda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Suriye resmi haber ajansının yayınladığı habere göre, yangın rafineride bir pompa istasyonunda sızıntı olmasının ardından, damıtma ünitesinde patlama meydana gelmesi sonucu çıktı. - HUMUS

Son dakika haber: Suriye'de rejime ait petrol rafinerisinde yangın
Son dakika haber: Suriye'de rejime ait petrol rafinerisinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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