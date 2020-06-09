Son dakika haber: Sungurlu'ya Faslı gelin Son dakika haberine göre Sungurlu'da Belediye İtfaiyesinde görevli Ahmet Emre Şahin, Faslı Najat El Khaıl ile nikah kıydı.

Sungurlu'da Belediye İtfaiyesinde görevli Ahmet Emre Şahin, Faslı Najat El Khaıl ile nikah kıydı.

Ahmet Emre Şahin ile Fas Krallığında yaşayan Mustapha ve Fatıma çiftinin kızları Najat El Khaıl'ın nikahını Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in kıydı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, genç çiftte bundan sonraki hayatlarında mutluluk dileklerinde bulunarak, evlilik cüzdanını Faslı geline verdi.

Sungurlu Belediyesi nikah salonunda yapılan nikah törenine çifttin yakınları katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA