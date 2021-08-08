Son dakika haber: Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artmaya devam ediyor
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Son dakika haber: Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artmaya devam ediyor

Son dakika haber: Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artmaya devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 240 arttırarak 17'ye yükseltti.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 240 arttırarak 17'ye yükseltti. Sultanbeyli Kaymakamlığı anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan çocukları şefkatle sahiplenip topluma kazandıran koruyucu ailelerin salgın sürecinde de yanında olmaya devam ederek, bu süreçte ailelere ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca içerisinde dezenfektan, kolonya, maske bulunan temizlik setlerini ve çocuklar için hazırlanan hediyeleri koruyucu ailelere ulaştırdı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın saygı değer eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamındaki koruyucu ailelik konusunda Sultanbeyli'de farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla kaymakamlığımız tarafından yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 17'e yükseldi. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın artışını memnuniyetle takip ediyorum. Vatandaşlarımızından da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan

bir çocuğumuza koruyucu aile olmalarını, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmalarını ve geleceğimize sahip çıkmalarını önemle rica ediyorum. Unutmamak gerekir ki aile güven, aile mutluluk, aile gelecektir."

(Fotoğraf)


Son dakika haber: Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı artmaya devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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