Son dakika haber! Sözcü Kalın: İzmir'de zararlar en kısa sürede telafi edilecek
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Son dakika haber! Sözcü Kalın: İzmir'de zararlar en kısa sürede telafi edilecek

14.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:21
Son dakika haber! Sözcü Kalın: İzmir'de zararlar en kısa sürede telafi edilecek

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili, "İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili, "İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek" dedi.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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