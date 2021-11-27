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Son dakika haber: Söke'de aynı gün ve yerde ikinci kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Söke'de aynı gün ve yerde ikinci kaza

Son dakika haber... Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası karayolunda sabah saatlerinde bir kamyonun devrilmesinin ardından aynı yerde bu kez de bir traktöre bağlı römork devrildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası karayolunda sabah saatlerinde bir kamyonun devrilmesinin ardından aynı yerde bu kez de bir traktöre bağlı römork devrildi.

Söke Bağarası yolu üzeri Menderes Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde bit kamyonun devrilmesinin ardından bu kez de traktöre bağlı römork devrildi. Yaşanan kaza sonrası yol bir kez daha dakikalarca trafiğe kapalı kapatılırken, yolun açılmasını bekleyen araçlar sebebiyle uzun kuyruklar oluştu. Jandarma trafik ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri almasının ardından devrilen römork, şarampolden çıkarıldı. Kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika haber: Söke'de aynı gün ve yerde ikinci kaza

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