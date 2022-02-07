Son dakika haber! Sokak köpeğine cinsel saldırı iddiası

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin, kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradığı iddia edildi. Soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstiklal Mahallesi'nde 3 Şubat günü bir hayvansever tarafından bulunan ve anüsünden kan geldiği belirlenen sokak köpeği Veteriner Gözde Ak'a götürüldü. Ak, sağlık kontrolü sonrası köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen başka bir veteriner de köpeğin cinsel saldırıya maruz kaldığını tespit etti. Veteriner Ak'ın hazırladığı saldırı raporu doğrultusunda polis soruşturma başlattı. Köpek ise tedavisinin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.Veteriner Gözde Ak, köpeğin getirildiğinde anüs bölgesinde kanama, şişlik ve ciddi hasarolduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen veterinerin de cinsel saldırıyı tespit ettiğini söyledi.