Son dakika haber: Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sadıkhacı Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa ve Pakize T.'nin sabah saatlerinde uyanmamalarından şüphelenen çocukları odalarına girdi. Anne ve babalarını hareketsiz bir şekilde bulan çocukların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan çift, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pakize T. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mustafa T. ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı