Son dakika haber! Slovenya'daki sel nedeniyle birçok sokak ve iş yeri su altında kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Slovenya'daki sel nedeniyle birçok sokak ve iş yeri su altında kaldı

AA / Bakir Tiro - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Slovenya'daki sel nedeniyle birçok sokak ve iş yeri su altında kaldı

Son dakika haberi: Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da dün gece etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda iş yeri hasar gördü, kent sokakları su altında kaldı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da dün gece etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda iş yeri hasar gördü, kent sokakları su altında kaldı.

Yerel medyada yer alan haberler de, 500'den fazla iş yerinin su baskını sonucu hasara uğradığı ifade edilirken, metrekare başına 88 litre yağmur yağdığı bilgisi paylaşıldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda aracın da hasar gördüğü belirtilirken, ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.

AA / Bakir Tiro - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Devlet Bahçeli Sezai Temelli Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Yiğit Marcus Aral
Spor Mario Balotelli Mesut Özil Şans Oyunları
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Selçuk Bayraktar Mehmet Nuri Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Slovenya'daki sel nedeniyle birçok sokak ve iş yeri su altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:49:25. #1.12#