Son dakika haber! Slovenya'daki sel nedeniyle birçok sokak ve iş yeri su altında kaldı

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da dün gece etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda iş yeri hasar gördü, kent sokakları su altında kaldı.

Yerel medyada yer alan haberler de, 500'den fazla iş yerinin su baskını sonucu hasara uğradığı ifade edilirken, metrekare başına 88 litre yağmur yağdığı bilgisi paylaşıldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda aracın da hasar gördüğü belirtilirken, ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.