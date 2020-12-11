Son dakika haber: Sivas'ta "Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Sivas'ta "Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu"

11.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:40
Son dakika haber: Sivas'ta

Son dakika haberleri: Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Cin deresi mevkiinde jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'nın Karadeniz'e geçiş güzergahlarında "Şehit Bekir Pehlivan" operasyonu gerçekleştirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Cin deresi mevkiinde jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'nın Karadeniz'e geçiş güzergahlarında "Şehit Bekir Pehlivan" operasyonu gerçekleştirildi.

Sivas'ta jandarma ekipleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Koyulhisar ilçesi Cin deresi mevkiinde

terör örgütünün Karadeniz'e geçişte kullandığı güzergahta "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu" gerçekleştirildi. Komando birlikleri, soğuk havaya rağmen operasyonu başarıyla yürüttü. - SİVAS

Son dakika haber: Sivas'ta 'Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu'
Son dakika haber: Sivas'ta 'Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu'
Son dakika haber: Sivas'ta 'Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Savaştepe'de uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri... Savaştepe'de uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haberi | Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haberi | Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Merve Dizdar Yıldız Tilbe Sermiyan Midyat
Spor Samatta Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Sivas'ta "Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu" - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 18:42:50. #1.15#
title