Son dakika haber | Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber | Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü

SİVAS - Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın Gölova ilçesi geçişinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü
Son dakika haber | Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü
Son dakika haber | Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü
Son dakika haber | Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazada kahreden detay: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı
9 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazada kahreden detay: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı
Son Dakika: Sivas'ta katliam gibi kaza! İki aracın birbirine girmesi sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Sivas'ta katliam gibi kaza! İki aracın birbirine girmesi sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Burak Sergen Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Ergin Ataman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 00:40:09. #1.14#

title