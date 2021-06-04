Son dakika haber | Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü
Son dakika haberler: Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü
SİVAS - Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın Gölova ilçesi geçişinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı