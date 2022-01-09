ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL Şişli'de, 3 ayrı adrese girerek laptop, gümüş kolye, 500 TL ve 50 dolar parayı çalan hırsız yakalandı. Şahısın rahat tavırları ise hırsızlık yaptığı bir binanın güvenlik saniye saniye kamerasına yansıdı.

Şişli'de farklı zamanlarda 3 ayrı adresten 1 adet laptop, 1 adet gümüş kolye, 500 TL ve 50 dolar parayı çalan V.B. isimli şahıs, hırsızlık yaptığı bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde üzerinde sırt çantası ve yüzünde maske olan hırsızın geçtiğimiz cuma günü saat 20.30 sıralarında Dolapdere Caddesi üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan hırsız, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.