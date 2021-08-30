Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti Kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı Şırnak'ın Uludere ilçesinde akrabalarının düğününe giden araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini...

Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde akrabalarının düğününe giden araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada anne ve çocuğu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin'nin Nusaybin ilçesinden Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyündeki akrabalarının düğününe giden 34 SN 0748 plakalı araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kevser Adıyaman (46), oğlu Azat Adıyaman ve sürücü Nazım Adıyaman, uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Kevser Adıyaman ve oğlu Azat Adıyaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Amcasının oğlu Nazım Adıyaman'ın ise tedavisi sürüyor.

Nazım Adıyaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe

Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
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Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti - Haberler
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