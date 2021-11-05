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Son dakika haber! Şırnak'ta deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şırnak'ta deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli ile deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli ile deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. hizmet binasının bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, depremin ardından gaz kaçağı sonucu oluşan yangına müdahale edildikten sonra mahsur kalanlar kurtarıldı.

Uzman Mehmet Halis Ekici, yaptığı açıklamada, amaçlarının personelin yangın ve deprem gibi acil durumlarda ne yapması gerektiğini öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Tatbikat sonucunda personelin bilgilendiğini ifade eden Ekici, "Senaryo gereği acil durumda yangın söndürme, yaralıyı sedye yardımı ile tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma durumları canlandırıldı. Deprem tatbikatında ise itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları merdiven yardımıyla hızlı bir şekilde tahliye etti." diye konuştu.

Son dakika haber! Şırnak'ta deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika haber! Şırnak'ta deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika haber! Şırnak'ta deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

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AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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