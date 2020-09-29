Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
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Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi

29.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:29

Adana'nın Seyhan ilçesinde 37 yaşındaki Nail Polat, sipariş getirdiği apartmanın 9'uncu katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da markette paketçi olarak çalışan bir kişi, sipariş getirdiği apartmanın 9'uncu katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 74065 sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markette paketçi olarak çalışan 37 yaşındaki Nail Polat, bir apartmanın 9'uncu katında oturan Murat Akol'a sipariş getirdi.

Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen genç, feci şekilde can verdi

9'UNCU KATTAN ZEMİN KATA DÜŞTÜ

Polat siparişi teslim ettikten sonra, asansörün kapısını açtı. Asansörün kabini başka bir katta olduğu için Polat, 9'uncu kattan zemin kata düştü. Siparişi teslim alan Murat Akol ise durumu fark etmesi üzerine olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen genç, feci şekilde can verdi

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polat'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HÜLYA: katta olmayam asansör kabininin kapısı nasıl açılır bu ne ihmalsizlik pess yani???
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