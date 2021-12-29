Son dakika haber... Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
SİNOP (İHA) - Sinop'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sinop Hükümet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Gece saat 00: 05 sıralarında 57 KH 068 plakalı motosiklet sürücüsü Ömer Ay, 55 SD 730 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ömer Ay, kafasından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ay, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hasar gören araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP