SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

18.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:28
SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

SİLİVRİ'DE dereye düşerek mahsur kalan kedi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SİLİVRİ'DE dereye düşerek mahsur kalan kedi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan Boğluca Deresi'ne kedi düştü. Kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar İBB Silivri İtfaiye ekiplerine ve Silivri Belediyesi veteriner ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi düştüğü dereden çıkarıldı. Kedi Silivri Belediyesi Veteriner Muayene barınağına götürüldü.

SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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