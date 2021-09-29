Son dakika haber! 'Silahla intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! 'Silahla intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! 'Silahla intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elinde silah olan bir adamın intihar edeceği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elinde silah olan bir adamın intihar edeceği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Gülüç köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrika güvenlik görevlisi, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kafasına silah dayayarak köprü altına gittiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler ile birlikte bölgeye 112 sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dikkatli bir şekilde köprünün alt kısmına inerek şahsı aradı. Takviye ekiplerin de geldiği bölgede geniş çaplı arama çalışması yapıldı. Polis ekipleri, güvenlik görevlisinden de detaylı bilgi aldı. Aramada şahsa ulaşılamadı. Ekipler, incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber! 'Silahla intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haber! 'Silahla intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haber! 'Silahla intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haber! 'Silahla intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bekçilerden kaçtı, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu

Bekçilerden kaçtı, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu

 Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu

Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu

 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar kavgaya tutuştu! Silahını çıkaran şahıs 1 kişiyi öldürdü, 2'sini yaraladı

Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar kavgaya tutuştu! Silahını çıkaran şahıs 1 kişiyi öldürdü, 2'sini yaraladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Umut Meraş Alex Teixeira Mario Balotelli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! 'Silahla intihar girişimi' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:27:17. #1.17#