Son dakika haber... Siirt'te metruk ev kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Siirt'te metruk ev kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Siirt'te metruk ev kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi

Edinilen son dakika haberine göre Siirt'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 2 katlı müstakil metruk ev ateşe verildi.

Siirt'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 2 katlı müstakil metruk ev ateşe verildi. Yanan ev itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi İsmet Aydın Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil metruk ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Evi yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - SİİRT

Son dakika haber... Siirt'te metruk ev kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi
Son dakika haber... Siirt'te metruk ev kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Siirt'te metruk ev kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:27:34. #1.15#
title