Son dakika haber! Servis minibüsünün çarptığı yaya, 16 gün sonra öldü - Haberler
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Son dakika haber! Servis minibüsünün çarptığı yaya, 16 gün sonra öldü

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Servis minibüsünün çarptığı yaya, 16 gün sonra öldü

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı Metin Uzundurukan (48), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı Metin Uzundurukan (48), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Eylül'de Kartepe ilçesi Maşukiye Çınarlı Mahallesi Kartepe Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bir restoranda çalışan 1 çocuk babası Metin Uzundurukan'a yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsü çarptı. Aracın kamerasına yansıyan görüntülerde Uzundurukan, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Aracından inen sürücü dizlerine vurarak Uzundurukan'ın durumunu kontrol etti. Karşı istikametten gelen minibüstekiler de araçtan inerek yaralıya yardım etti. Çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Metin Uzundurukan, bugün yaşamını yitirdi.16 günlük yaşam savaşını kaybeden Uzundurukan'ın cenazesi, yarın Kartepe'de toprağa verilecek.


Son dakika haber! Servis minibüsünün çarptığı yaya, 16 gün sonra öldü

Son dakika haber! Servis minibüsünün çarptığı yaya, 16 gün sonra öldü

Son dakika haber! Servis minibüsünün çarptığı yaya, 16 gün sonra öldü

Son dakika haber! Servis minibüsünün çarptığı yaya, 16 gün sonra öldü

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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