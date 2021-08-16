Son dakika haber | Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (5)

Gelen son dakika haberine göre KÖPRÜNÜN 5 SAATTE TAMAMLANMASI PLANLANIYORSinop'un Ayancık ilçesinde, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan köprünün ayakları, Milli Savunma Bakanlığı personelince yerleştiriliyor.