Son dakika haber: Selin getirdiği kullanılabilir eşyaları toplayıp kaymakamlığa ulaştıracaklar
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Son dakika haber: Selin getirdiği kullanılabilir eşyaları toplayıp kaymakamlığa ulaştıracaklar

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da yaşanan sel sonrası Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nın sahile getirdiği kullanılabilir bazı malzemeleri denizden toplayan vatandaşlar, bunları Dereli Kaymakamlığına ulaştıracak.

Son dakika haber: Selin getirdiği kullanılabilir eşyaları toplayıp kaymakamlığa ulaştıracaklar
25.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:48

Giresun'da yaşanan sel sonrası Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nın sahile getirdiği kullanılabilir bazı malzemeleri denizden toplayan vatandaşlar, bunları Dereli Kaymakamlığına ulaştıracak.

Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarının yanı sıra çok sayıda eşyayı da Karadeniz'e taşıdı. Tirebolu ilçesi sahili sel sularının getirdiği malzemeler ile kaplandı.

Selin getirdiği bazı kullanılabilir malzemeleri selzedelere ulaştırmak isteyenler, denizden çeşitli malzemeleri toplamaya başladı.

Vatandaşlar, sahil kenarında biriktirdikleri çok sayıdaki malzemenin Dereli'ye ulaştırılması için Tirebolu Kaymakamlığından yardım istedi.

Tirebolu'da esnaflık yapan Murat Gündoğdu, AA muhabirine, selden büyük hasar gören Dereli'de yaşayanlara ait birçok malzemenin Aksu, Gelevera Deresi ve Harşit Çayı ile denize taşındığını aktararak, şunları belirtti:

"Karadeniz'de iki gündür bu malzemeleri topluyoruz. Bizi gören vatandaşlar sağ olsun bize destek verdi. Bir kamyon dolusu malzemeyi toparladık ve Kaymakamlığa ve belediyeye haber verdik. Sağ olsunlar bugün bize araç gönderecekler ve bu malzemeleri Dereli Kaymakamlığına ulaştıracağız." dedi.

Gündoğdu, selden Dereli ilçesinin büyük zarar gördüğüne değinerek, "Sel bu malzemeleri Dereli'den getirdi. Biz bunları oraya geri göndereceğiz. Az veya çok çorbada tuzumuz olsun istiyoruz, onlara yardım edebilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Emekli Şefik Meşe, selin bir çok malzemeyi denize sürüklediğini vurgulayarak, "Burada bazı vatandaşlar selin getirdiği odun parçalarını denizden toplayarak kışlık odun ihtiyacını karşılıyor. Biz denizden topladığımız eşyaları yine Dereli ilçesine göndereceğiz." diye konuştu.

14 yaşındaki Halil İbrahim Ölmez de ailesi ile denize odun toplamaya geldiğini belirterek, "Sel sadece odun parçalarını değil, birçok ev eşyasını da denize sürüklemiş. Aileme yardım ettikten sonra onları da denizden yüzerek topladım. Sahilde bu malzemeleri biriktirdik, selden zarar gören amca ve ninelere geri göndereceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

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