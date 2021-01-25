Son dakika haber! Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Son dakika haber! Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

25.01.2021 17:54 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:58

Son dakika haberleri... Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü kurtarma çalışması Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı İZMİR - Bergama'da aşırı yağışlar sonucu taşan Selinos Deresi'nde mahsur kalan araçta bulunan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü kurtarma çalışması Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

İZMİR - Bergama'da aşırı yağışlar sonucu taşan Selinos Deresi'nde mahsur kalan araçta bulunan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son dakika haber! Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haber! Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haber! Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haber! Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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