Son dakika haber! Sel sularına kapılan kadınla ilgili hastaneden açıklama Son dakika sağlık haberine göre Sel sularına kapılan kadınla ilgili hastaneden açıklama Bursa'da sel sularına kapılarak İvazpaşa'dan Tahtakale'ye kadar sürüklenen 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu'nun sağlık durumu hakkında Çekirge Devlet Hastanesi açıklama yaptı.

Sel sularına kapılan kadınla ilgili hastaneden açıklama BURSA - Bursa'da sel sularına kapılarak İvazpaşa'dan Tahtakale'ye kadar sürüklenen 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu'nun sağlık durumu hakkında Çekirge Devlet Hastanesi açıklama yaptı. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi gören Kahvecioğlu'nun son durumuyla ilgili Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hanifi Kavala, hastanın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Hastanın 24 saat gözetim altında tutulacağını ifade eden Kavala, 'Hastamızın şuan ki durumu normal genel durumu iyi kaburgalarında 2 tane kırık var hekimlerimiz tarafından takip edilmekte hastamızı 24 saat müşahede altında tutacağız' dedi Kaynak: İHA