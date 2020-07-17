Son dakika haber... Şehit polis memuru Burak Derya son yolculuğuna uğurlandı (1)
Son dakika haberi... Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya için Mersin'in Anamur ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
17.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:05
Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya için Mersin'in Anamur ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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Kaynak: AA