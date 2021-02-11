Son dakika gündem: Şehit astsubayın babası: Vatan sağ olsun
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Son dakika gündem: Şehit astsubayın babası: Vatan sağ olsun

11.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:31
Son dakika gündem: Şehit astsubayın babası: Vatan sağ olsun

Edinilen son dakika gelişmesine göre IRAK'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 askerden Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın babası Mustafa Turhan, "Vatan sağ olsun" dedi.

IRAK'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 askerden Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın babası Mustafa Turhan, "Vatan sağ olsun" dedi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. 3 şehit için yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

'KAVUŞAMADIK'

Şehit askerlerden Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın babası Ankara Sincan'da oturan babası Mustafa Turhan, Türk bayrakları asılan evinin önünde taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. İki kızı bulunan Mustafa Turhan, tek oğlunu şehit verdiğini söyledi. Oğluyla en son 1 hafta önce telefonda konuştuklarını belirten baba Turhan, "Telefonla aradı, '3-4 gün beni aramayın; ulaşamazsınız nöbet var' dedi. Morali iyiydi, halimizi hatırımızı sormuştu, kardeşlerini sordu. Dün de haberi geldi. 15 Kasım'da buradan uğurladık, 16 Nisan'da dönecekti. Kavuşamadık. Vatan sağ olsun, mekanları cennet olsun. Diğer yaralı kuzularımıza Allah acil şifalar versin" dedi.

Son dakika gündem: Şehit astsubayın babası: Vatan sağ olsun
Son dakika gündem: Şehit astsubayın babası: Vatan sağ olsun
Son dakika gündem: Şehit astsubayın babası: Vatan sağ olsun
Son dakika gündem: Şehit astsubayın babası: Vatan sağ olsun
Son dakika gündem: Şehit astsubayın babası: Vatan sağ olsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

Haber Yorumları (1)
MUSTAFA CAN: Allah rahmet eylesin.Vatan sağolsun.
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