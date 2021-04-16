Son dakika haber | Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı
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Son dakika haber | Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı

Son dakika haber | Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İstanbul polisi tarafından Sedat Peker grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi

İstanbul polisi tarafından Sedat Peker grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

32 şüpheli savcılıktan serbest

Şüphelilerden 32'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'nitelikli yağma' gibi suçlardan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

10 şüpheli tutuklandı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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