Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurt dışına çıkışı
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Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurt dışına çıkışı

01.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:22

Son dakika haberlerine göre SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurt dışına çıkış görüntülerine ulaşıldı.

SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurt dışına çıkış görüntülerine ulaşıldı.

Güvenlik Kamera kayıtlarında, 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu katına gelen Korkmaz'ın kontrol noktasından geçişi görülüyor.

Korkmaz'ın daha sonra tarifeli uçakla yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.

Operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, 1'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Ayrıca soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz da serbest bırakılmıştı.

Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurt dışına çıkışı
Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurt dışına çıkışı
Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurt dışına çıkışı
Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurt dışına çıkışı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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