Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın Vakaların arttığı Batman'da Sason ilçesinde koronavirüs denetimlerine katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, maskesiz gördüğü iki kişiyi, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" diyerek uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı'nın katılımıyla yapıldı. Kaymakam Özadalı, beraberindeki personellerle ilçedeki iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, alınan koronavirüs önlemlerini kontrol etti. Denetim sırasında Kaymakam Özadalı, maske takmayan bir vatandaşa resmen yalvardı.

KAYMAKAM, MASKE TAKMAYAN KİŞİYE RESMEN YALVARDI

Kaymakam Özadalı, denetimleri sırasında yakınında geçen bir araçta sürücü ve yolcunun maske kullanmadığını fark edince aracı durdurdu. Kaymakam Özadalı, maske takmayanlara, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" dedi.

Kaynak: DHA