Son dakika haber: Şanlıurfa'da piknik tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 6 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde piknik tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde piknik tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hoca Şerif Mahallesi Şaşoahmet Sokak'ta bir evde yemek yapılırken piknik tüpünden sızan gaz, patlamaya neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde bulunan aynı aileden İslim (30), Yüksel (58), Esma (22), Kübra (6), Yüksel (8) ve Yakup Asaf Aslan (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı