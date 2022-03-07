Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mahmut Altuntaş (44) idaresindeki 27 BJY 03 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 46. kilometresinde, Mesut Kırmızıgül (27) yönetimindeki 06 FG 9221 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Cemil Cem Emirhanoğlu (40), Abdulhamit Tatlı (29) ve Aziz Polat (44) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title