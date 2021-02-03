Son dakika haber | Şanlıurfa'da iki kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgada 30 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da iki kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgada 30 kişi gözaltına alındı

03.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:45
Son dakika haber | Şanlıurfa'da iki kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgada 30 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 30 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 30 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Balıklıgöl Yerleşkesi'nde 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, Paşabağı Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ek binası yanında karşılaştı.

Kavgaya başlayan taraflar birbirlerine silah, sopa ve taşlarla saldırdı.

Tarafların kalabalık olması nedeniyle polisin havaya uyarı ateşi açarak müdahale ettiği kavga, bölgeye takviye ekiplerin gelmesiyle sonlandırıldı.

Kavgada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen aralarında kadınların da olduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga nedeniyle taraflara ait otomobil ve minibüslerde hasar oluşurken, ekipler, araçlarda ve olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda tüfek, bıçak, sopa, kürek, kazma gibi malzemeler ele geçirdi.

Bu arada, kavga anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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