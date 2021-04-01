Son dakika haber... Samsun Tabip Odası Başkanı Furtun, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haber... Samsun Tabip Odası Başkanı Furtun, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Sağlık
Son dakika haber... Samsun Tabip Odası Başkanı Furtun, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberlerine göre SAMSUN Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun, koronavirüse yakalandı.

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SAMSUN Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun, koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede karantina altında olan Furtun, "Aşı olduğum için hastalığı hafif geçiriyorum. Oğlum ve yeğenime bulaştırmamak için görev yaptığım hastanede karantinadayım" dedi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun'un Covid- 19 test sonucu pozitif çıktı. Kentte görev yaptığı özel bir hastanede karantinada olan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Furtun, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün verdiğim test pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, hafif baş ağrım var. Aşı olduğum için hastalığı hafif geçiriyorum. Görev yaptığım hastanede karantinadayım. Bir yandan işlerimi hallederken bir yandan da hastalığı geçiriyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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