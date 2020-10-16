Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
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Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada

16.10.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:23
Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'da hizmet veren tramvayların karıştığı kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı.

SAMSUN'da hizmet veren tramvayların karıştığı kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da. her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren tramvayların karıştığı bazı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yayaların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, sürücülerin de kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olduğu görüldü. Kentte, son 3 yılda tramvay hatlarında 21 yaya, 45 araç kazası meydana geldi.Görüntülerde, Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde ışık ihlali yapan bir cip, hemzemin geçitte tramvayla çarpıştı. Kazada vatmanın dikkati faciayı önledi. Bir diğer kaza da Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Tramvay Durağı'nda oldu.. Yine ışık ihlali yapan bir aracın, hemzemin geçide ani dönüş yapması sonucu tramvay duramayarak, araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Görüntülere yansıyan diğer kaza da Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde meydana geldi, hemzemin geçitte duran araca, tramvay çarptı. 


Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Son dakika gündem: Samsun'daki tramvay kazaları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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