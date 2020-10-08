Pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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Pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

08.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:59

Samsun'un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tuğba Kaplan yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tuğba Kaplan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Memduhiye Mahallesi'nde dün parkta oynayan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istedi.

Açılan bahçe kapısından çıkan pitbull cinsi köpek ve içerideki köpekler küçük kıza saldırdı.

Çevredekilerin yardımı ile köpeklerden kurtarılan Kaplan, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Taburcu edildikten sonra evde tedavisine devam edilen Kaplan, AA muhabirine, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca bir köpeğin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini anlattı.

Diğer köpeklerin de kendisine saldırdığını ifade eden Kaplan, parktan gelen iki kişinin kendisini kurtardığını söyledi.

Anne Latife Kaplan ise çocukların kahvaltının ardından oynamak için parka gittiğini belirterek, "Küçük kızım gelerek 'Anne ablamı köpek boğdu' dedi. Gittiğimizde çocuğu kurtarmışlardı. Durumu çok kötüydü. Bu köpekler benim çocuklarımdan başka çocuklara da saldırabilir. Köpeklerin sahibinden de köpeklerden de şikayetçiyim." diye konuştu.

Baba Metin Kaplan ise çocuğunun ilk anda durumunun ağır olduğunu ifade ederek, "Çocuğuma 60 dikiş atıldı. Avukatımı tuttum, pitbull sahiplerinden şikayetçiyim." dedi.

Köpeklerin sahibi Yılmaz Tulum ise başlatılan soruşturma kapsamında Havza Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

Pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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