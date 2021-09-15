Son dakika haber | Sakarya ve Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Sakarya ve Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Sakarya ve Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Sakarya ve Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya ve Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Onur Ü. idaresindeki 06 YOU 78 plakalı cip, Adapazarı-2 gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

Emin H'nin kullandığı 34 BBS 532 plakalı otomobil de kazayı görünce duran Umut Ü. yönetimindeki 34 RES 071 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Karabük'te ise Bağ-Essan Sanayi Sitesi istikametinden Cumapazarı yönüne giden H.K. idaresindeki 78 S 0117 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan C.E'ye çarptı.

Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu ilçesindeki kazada ise K.Ü'nün kullandığı 78 SV 367 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde, yol kenarında park halindeki 60 HN 503 plakalı otomobile çarptı.

Yaralı sürücü ile yanındaki A.D, aynı hastanede tedavi altına alındı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
Paranın çekiciliği virüsü unutturdu, ağzıyla aldı

Paranın çekiciliği virüsü unutturdu, ağzıyla aldı

 Türkiye'nin büyük bölümünde bugün sağanak etkili olacak

Türkiye'nin büyük bölümünde bugün sağanak etkili olacak

 Koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor koronaya yenildi

Koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor koronaya yenildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar
Magazin Yeşim Salkım
Spor Burak Yılmaz Okan Buruk Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Uğur İbrahim Altay Mehmet Nuri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Sakarya ve Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 14:19:05. #1.11#